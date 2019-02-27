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Эксперт: Центр Венеции сделали платным из-за китайцев

27 Февраля 2019 в 15:01
Эксперт: Центр Венеции сделали платным из-за китайцев
Замгендиректора «НТК Интурист» в эфире НСН заявил, что таким образом власти Венеции пытаются взимать деньги со скупых китайских туристов.

Власти Венеции вводят платный въезд в исторический центр с 1 мая 2019 года. Соответствующее постановление принял Коммунальный совет города в среду. Плата составит три евро с человека и вводится в экспериментальном порядке. Средства планируется потратить на развитие городской инфраструктуры и уборку мусора после туристов.

Замгендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин в беседе с НСН отметил, что китайские туристы оставляют мало денег в Венеции, одна из причин кроется в специальных маршрутах.

«С одной стороны, это отпугнет китайцев, с другой – поможет хоть как-то с них взимать денежные средства, потому что объективно они очень мало денег оставляют на традиционных маршрутах. Их возят по своим общественным местам питания, для них специально создают маршруты шоппинга, зачастую не в центральных курортных зонах. Получается, что к одним едут смотреть, а другие зарабатывают», - сказал Толчин.

По мнению эксперта, платный въезд в Венецию не повлияет на спрос у российских туристов, а в случае успеха эксперимента стоит ожидать повышения платы за въезд.

Венеция входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Власти города не в первый раз пытаются уменьшить туристический поток. Впервые меры по регулированию въезда в город были предприняты в апреле 2018 года по
распоряжению мэра Луиджи Бруньяро. Тогда у моста Конституции и вокзала Санта-Лючия были установлены специальные турникеты.
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