Въезд в центр Венеции станет платным. Такое решение принял Коммунальный совет города. Новое правило вступит в силу 1 мая.

Власти города пояснили, что нововведение станет очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий Венецию. Пока плата вводится в экспериментальном порядке.

В течение года местные власти будут внимательно следить за изменениями. Взнос будет небольшим - всего 3 евро с человека. Но учитывая, какой популярностью пользуется город на воде у путешественников всего мира, общая сумма получится весьма солидной.

Как пишут «Известия», эти средства пойдут на развитие городской инфраструктуры, а также на уборку огромных объемов мусора, который оставляют после себя туристы.