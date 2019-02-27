Среда
27 февраля
USD 65.62
EUR 74.49
Горячие новости

Въезд в центр Венеции станет платным

27 Февраля 2019 в 07:54
Въезд в центр Венеции станет платным
Въезд в центр Венеции станет платным. Такое решение принял Коммунальный совет города. Новое правило вступит в силу 1 мая.

Власти города пояснили, что нововведение станет очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий Венецию. Пока плата вводится в экспериментальном порядке.

В течение года местные власти будут внимательно следить за изменениями. Взнос будет небольшим - всего 3 евро с человека. Но учитывая, какой популярностью пользуется город на воде у путешественников всего мира, общая сумма получится весьма солидной.

Как пишут «Известия», эти средства пойдут на развитие городской инфраструктуры, а также на уборку огромных объемов мусора, который оставляют после себя туристы.

Ранее в эфире НСН шеф-повар Алексей Зимин рассказал, в каких направлениях необходимо развивать российскую гастрономию, чтобы догнать мировые туристические тренды и сделать Россию привлекательной для путешественников.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.