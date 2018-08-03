Максим Шевченко обвинил Израиль в убийстве журналистов в ЦАР

К убийству российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике может быть причастна израильская сторона, заявил в эфире НСН журналист Максим Шевченко.
Ранее в Facebook он опубликовал «четвертую конспирологическую» версию гибели россиян в ЦАР. В частности, журналист отметил, что за этим убийством может стоять государство, которое «привыкло убивать своих врагов в любой точке земного шара». На предположение НСН, является ли этим государством Израиль, чьи спецслужбы известны рядом операций по устранению противников по всему миру, Максим Шевченко ответил: «Вы сами все сказали».
Ранее новостной портал Corbeau News сообщил, что погибшие в ЦАР российские журналисты понимали язык нападавших. По словам водителя, который перевозил россиян, преступники говорили на языке, непохожим ни на санго, ни на французский. Напомним, водителю удалось выжить и сейчас находится под стражей в столице ЦАР Банги, сообщает телеканал 360.
Тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко с огнестрельными ранениями были найдены 31 июля возле города Сибю в ЦАР, сообщает Ura.ru. Ранее сотрудники следственных органов Центрально-Африканской Республики провели осмотр места, отмечает RT. В Россию тела россиян отправят 3 августа.
Палестино-израильский конфликт обострился после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.