Максим Шевченко обвинил Израиль в убийстве журналистов в ЦАР

Фото: rus.ozodi.org

В эфире НСН журналист рассказал о мотивах, которыми могли руководствоваться представители страны при нападении на россиян.

К убийству российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике может быть причастна израильская сторона, заявил в эфире НСН журналист Максим Шевченко.



Ранее в Facebook он опубликовал «четвертую конспирологическую» версию гибели россиян в ЦАР. В частности, журналист отметил, что за этим убийством может стоять государство, которое «привыкло убивать своих врагов в любой точке земного шара». На предположение НСН, является ли этим государством Израиль, чьи спецслужбы известны рядом операций по устранению противников по всему миру, Максим Шевченко ответил: «Вы сами все сказали».

Он также подчеркнул, что его коллега и друг Орхан Джемаль «занимал твердую пропалестинскую позицию и сотрудничал» с палестинским исламистским движением ХАМАС», признанным террористической организацией в Израиле. В этой связи он напомнил, что соболезнования в связи со смертью Джемаля выразил глава ХАМАС Халед Машаль. «ХАМАС очень любила Орхана, уважала», - подчеркнул Максим Шевченко, добавив также, что ранее Орхан Джемаль посещал Иерусалим, готовил репортажи, участвовал вместе с палестинцами в драках с полицейскими.

Ранее новостной портал Corbeau News сообщил, что погибшие в ЦАР российские журналисты понимали язык нападавших. По словам водителя, который перевозил россиян, преступники говорили на языке, непохожим ни на санго, ни на французский. Напомним, водителю удалось выжить и сейчас находится под стражей в столице ЦАР Банги, сообщает телеканал 360.

Тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко с огнестрельными ранениями были найдены 31 июля возле города Сибю в ЦАР, сообщает Ura.ru. Ранее сотрудники следственных органов Центрально-Африканской Республики провели осмотр места, отмечает RT. В Россию тела россиян отправят 3 августа.

Палестино-израильский конфликт обострился после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.