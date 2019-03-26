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Льготы боевикам УПА объяснили поиском Украиной самоидентификации

26 Марта 2019 в 17:34
Льготы боевикам УПА объяснили поиском Украиной самоидентификации
ФОТО: pxhere.com
Николай Сванидзе отказался в эфире НСН давать оценку решению Киева прировнять боевиков запрещённой ОУН-УПА к участникам боевых действий.

На Украине вступил в силу закон, приравнивающий к участникам боевых действий представителей Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России — прим. НСН), сотрудничавшей с немецко-фашистскими оккупантами в годы Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. Согласно закону, участникам боевых действий на Украине предоставляется целый ряд льгот.

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Журналист, публицист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН отказался обсуждать решение Киева, отметив, что оценивать то, как складывается современная история Украины, на его взгляд, некорректно. Сейчас, по его словам, ситуация такова, что всё, что отличает Украину от России, воспринимается Киевом положительно.

«Я бы воздержался от комментария. Потому что в каждой стране свои законы. И мы не можем распространять наши этические нормы, наши правила и наши законы на другие страны. В каждой стране своя специфика, поэтому накладывать зеркально наши представления на представления других стран невозможно. На Украине сейчас абсолютно своеобразная ситуация, связанная с поиском их национальной идентичности. Их национальная идентичность это, прежде всего, то, что они не русские. Так сложилась история. Для того, чтобы идентифицировать себя им нужно показать самим себе, всему миру, что они — не Россия. Поэтому всё, что идёт в этом направлении, ими приветствуется. Так складывается их история, и оценивать её с наших позиций мне представляется не вполне корректно и не вполне разумно», — заявил Сванидзе.

Добавим, закон, принятый на Украине, подвергся критике, как за пределами страны, так и внутри её. Так, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский назвал его поводом для начала подачи международных исков против Киева от имени жертв националистов. По его словам, этот жест можно трактовать как отрицание Холокоста, фальсификацию истории и вопиющее презрение к собственной стране.

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