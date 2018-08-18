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Лавров и Путин выразили соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана

18 Августа 2018 в 15:00
Лавров и Путин выразили соболезнование в связи с кончиной Кофи Аннана

МИД РФ выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Заявление ведомства опубликовано на официальном сайте.

В документе отмечается, что Аннан внес значительный вклад в укрепление центральной роли ООН в мировых делах. Также он способствовал реформированию организации «в целях наращивания ее авторитета и возможностей для долгосрочного решения глобальных проблем на основе верховенства права и уважения фундаментальных целей и принципов Устава ООН». После ухода с поста генсека Аннан продолжил активную деятельность в рамках «Группы старейшин» и занимался поиском путей решения острейших кризисов современности, отметили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что телеграмма с соболезнованиями в связи с кончиной Кофи Аннана направлена главной МИД РФ Сергеем Лавровым в адрес действующего генсека ООН Антониу Гутерреша.

РИА Новости

Соболезнования в связи с кончиной Аннана выразил и президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил его вклад в наращивание миротворческого потенциала ООН и передал слова сочувствия и поддержки семье, сотрудникам ООН, правительству и всему народу Ганы, пишет RT.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН заявил, что Аннан сделал очень много на послу генсека ООН, но он руководил организацией при более благоприятной международной обстановке. Тем, кто пришел после него, приходится постоянно лавировать и работать в условиях жесткого давления со стороны США.

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