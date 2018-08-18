«Лидер для миллионов». В чем секрет Кофи Аннана

РИА Новости

Дипломат Василий Корчмарь в эфире НСН рассказал, как Кофи Аннану удалось заработать такой авторитет на международной арене.

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан управлял организацией в тот период, когда международная обстановка складывалась относительно благоприятно. Его последователи находятся в более сложных условиях и под сильным давлением со стороны США. Такую оценку дал в эфире НСН чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь.

«Кофи Аннана я очень хорошо помню. Его авторитет был действительно на очень высоком уровне, но тогда была другая ситуация. Работа генсека ООН во многом зависит от ситуации, которая существует в системе организации и на международной арене. Когда Аннан был у руля ООН, он управлял и был популярным на основе того, что ему удавалось делать как в личном плане, так и исходя из благоприятной международной обстановки. Последующие генсеки тоже работали и работают, исходя из того, как складывалась морально политическая и психологическая атмосфера между представителями разных стран в ООН», - заявил собеседник агентства.

Дипломат напомнил, что после развала СССР ситуация в мире сильно изменилась, Россия очень слабой и бразды правления взяли на себя американцы. Они и сегодня представляют большинство в международных организациях, а также руководят всеми подсистемами ООН, диктуя условия и создавая враждебную обстановку.

«Американцы наплевали на международное право, на всю систему ООН и мы видим, что они фактически разрушают систему международных договоров. Все это отражается на работе генсека ООН, который уже не может влиять своим авторитетом на процессы, которые происходят в системе организации», - пояснил Корчмарь.

Сегодня действующему генсеку ООН Антониу Гутеррешу приходится постоянно лавировать, отмалчиваться и обходить сложные ситуации.

«Представители США пытаются диктовать условия другим странам с позиции силы. Они и дальше будут пытаться подминать под себя всю систему ООН. Предстоит очень напряженная борьба в рамках ООН, предстоит найти способ, чтобы переломить ситуацию и заставить США исполнять все резолюции, принимаемые в системе ООН», - заключил дипломат.

Ранее Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана. Г Действующий глава ООН признался, что всегда мог обратиться за советом к своему мудрому предшественнику.

«Он предоставлял каждому пространство для диалога, место для решения проблем и путь к лучшей жизни», - написал Гутерреш.

Бывшего замгенсекретаря ООН Сергея Орджоникидзе новость о смерти Аннана «повергла в шок». В беседе с журналистами он рассказал, что Аннан поднимался до поста генсека ООН с самых низов и прекрасно знал специфику организации.

«Он был хорошим менеджером и приятным человеком, с которым было и приятно общаться и работать, - сказал Орджоникидзе ТАСС. - Могу сказать, что это был генеральный секретарь, память о котором останется не только у сотрудников ООН, но и у самых разных представителей государств».



Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Кофи Аннана «великим гуманистом и сильным лидером одновременно». Он добавил, что «мир потерял одного из своих гигантов».

Кофи Аннан занимал пост генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 год. Дипломат скончался 18 августа в возрасте 80 лет.