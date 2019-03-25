Кураев сравнил Святую Софию с мавзолеем Ленина

Протодиакон в эфире НСН объяснил, почему заявление Эрдогана не стоит воспринимать всерьез.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии в Стамбуле статуса музея и снова превратить его в мечеть. Таким образом, по словам Эрдогана, любой желающий сможет посетить его бесплатно. Сейчас вход в собор как в музей платный.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН объяснил, почему заявление Эрдогана не стоит воспринимать всерьез.

«Я думаю, это заявление типа тех, что у нас регулярно бывают, что «пора Ленина из мавзолея выносить». Поднимается волна всяких возмущений, дискуссий и так далее. Через какое-то время снова нужно народ на что-то отвлечь, опять про Ленина говорят. Мне кажется, здесь то же самое», - сказал клирик.

Однако если дойдет до изменения статуса Святой Софии, помешать этому будет некому.«Понятное дело, что голос турецкоподданных христиан здесь в любом случае учитываться не будет. Их пара тысяч, их давно научили сидеть тихо. А для Европы, конечно, это будет плохой знак. Если это мечеть, то придется вернуть храм к виду мечети: опять закрасить все мозаики. Мы этот опыт и сами проходили. Так что думаю, Эрдоган это сказал не всерьез, а чтобы какую-то маленькую проблемку решить у себя», - заключил протодиакон.

Собор Святой Софии — бывший патриарший православный собор, построенный в VI веке. После захвата Константинополя османами в XV веке, собор стал мечетью. В 1930 году ее закрыли на реконструкцию, в 1935-м Святая София получила статус музея.