«Вставай!». У Мавзолея задержан мужчина при попытке «разбудить» Ленина

На Красной площади в Москве задержан неизвестный за попытку прорваться к закрытому временно мавзолею Владимира Ленина, сообщает РИА Новости. Как отмечает RT , мужчина облил маслом брусчатку. Зачем он это сделал пока неясно.

Таким образом, представитель правоохранительных органов опроверг информацию о том, что накануне вечером мужчина начал поливать оливковым маслом Мавзолей с криками «Вставай, вставай!». Об этом сообщал ранее «Московский комсомолец».

Как выяснилось, неизвестный не смог прорваться к усыпальнице Ленина. Мавзолей закрыт до 16 апреля на профилактические работы.

Как пишет «Свободная пресса» , ранее в сети появились снимки, на которых в Мавзолей входят люди в белых халатах. Фото заработали вирусную популярность. Пользователи соцсетей шутили: «Ленин проснулся!», «Ленин жив», «Там это, Ленин умирает. Или нового заносят».