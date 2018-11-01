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Американские СМИ обеспокоились встречей президентов Кубы и России

1 Ноября 2018 в 08:53
Американские СМИ обеспокоились встречей президентов Кубы и России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес начал свой официальный визит в Россию. Как ранее сообщили в пресс-службе Кремле, на 2 ноября запланированы переговоры президента России Владимира Путина и председателя Госсовета и Совета министров Республики Кубы.

В США визиту Диас-Канеля в Россию уже предсказывают исторический резонанс, сообщает Североамериканское бюро НСН. Как пишет CNN, визит президента Кубы не только подчеркнет близкие отношения двух стран, но и предоставит России возможность выступить против США.

«Визит [Диас-Канеля в Россию] даст России платформу для выражения солидарности со страной, которая также находится в конфронтации с США», — пишут американские журналисты.

Авторы материала напоминают, что, в частности, власти Кубы опровергают причастность России к акустическим атакам на американских дипломатов в Гаване. 

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