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КНДР может прекратить переговоры с США

15 Марта 2019 в 07:22
КНДР может прекратить переговоры с США

Северная Корея может прекратить переговорный процесс с Соединенными Штатами, если они не предпримут соизмеримые меры в ответ на сделанные Пхеньяном шаги. Об этом заявила замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, сообщает НСН со ссылкой на Associated Press.

По ее словам, США упустили «прекрасную возможность» на встрече во вьетнамском Ханое между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Замглавы МИД КНДР добавила, что Ким Чен Ын будет в скором времени принимать решение о том, стоит ли продолжать переговоры с Вашингтоном и придерживаться моратория на запуски ракет и испытания ядерного оружия. 

Замминистра отметила, что Северная Корея не собирается идти на компромисс или продолжать переговоры, пока Соединенные Штаты не предпримут соизмеримые со сделанными КНДР шагами меры и не поменяют свои «политические расчеты».

Напомним, что по итогам второго саммита КНДР и США в Ханое, который состоялся 27-28 февраля, подписания каких-либо документов не произошло.  По словам Дональда Трампа, разногласия были связаны не с требованием Пхеньяна о снятии санкций, а с тем, что глава КНДР не пошел на уступки в «другой сфере». В то же время СМИ сообщали, что причиной досрочного завершения саммита стало требование президента Трампа закрыть секретное предприятие по обогащению урана.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким заявил НСН, что нерешенные вопросы во Вьетнаме будут решены в следующем году.


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