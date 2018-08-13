Клинцевич: За эсминец украинцы будут «полировать тазобедренный сустав» США

Первый зампред комитета Совфеда по безопасности и обороне в эфире НСН раскрыл цель захода американского эсминца в Черное море.

Американский эсминец «Карни» в воскресенье, 12 августа вошел в акваторию Черного моря, сообщили в Шестом флоте ВМС США. Отмечается, что заход был сделан с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также улучшения возможностей взаимодействия с партнерами и союзниками в регионе.

В эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил, что этот провокационный маневр позволит украинцам громко заявлять об американской поддержке (слушайте аудио).

«Заход самого современного корабля — это провокация. Наличие этого элемента является аргументом для такой воинствующей риторики. Прежде всего, для украинских политиков, которые начнут "полировать тазобедренный сустав" американцам и говорить, какая у них поддержка. Во-вторых, конечно, американцы сегодня реально никакой поддержки, прежде чем материальной, Украине не оказывают. В данном случае это такой дешевый трюк. Вроде бы и украинцев поддержали, вроде бы и на Россию надавали, провокация, в целом, удалась. Вокруг нее будут устраиваться разные, политические, психологические и военный конструкции», — пояснил сенатор.

Напомним, эсминец «Карни» уже заходил в Черное море в феврале текущего года вместе с эсминцом «Росс», а в начале прошлого месяца ракетный эсминец армии США USS «Портер» DDG 78 вошел в акваторию Черного моря и направился в Одессу, так же как и флагманский корабль шестого флота ВМС США USS Mount Whitney.