В Черное море вошел американский эсминец «Карни»

В воскресенье, 12 августа американский эскадренный миноносец «Карни», оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, вошел в Черное море, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.

Целью захода эсминца «Карни» в Черное море называется проведение операций по обеспечению безопасности на море и улучшение возможностей взаимодействия с партнерами и союзниками в регионе, отмечает Газета.ру.

Эсминец «Карни» уже заходил в Черное море в феврале текущего года вместе с эсминцом «Росс», напоминает RT. Тогда российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокационным присутствие военных кораблей США в этом регионе.

Как сообщает Ura.ru, в начале прошлого месяца ракетный эсминец армии США USS «Портер» DDG 78 вошел в акваторию Черного моря и направился в Одессу, так же как и флагманский корабль шестого флота ВМС США USS Mount Whitney.