Клинцевич о Йемене: России хватает проблем, где надо оказывать помощь

Франц Клинцевич заявил НСН, что решать вопрос об оказании помощи Йемену нужно «крайне осторожно».

Председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в разрешении вооружённого конфликта в стране. Об этом сообщает йеменское информационное агентство SABA.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН затруднился ответить, нужно ли России участие в этой военной кампании, но заметил — решать вопрос об оказании помощи, даже не военной, следует осторожно и профессионалам. Также он признал, что расходы на аналогичную поддержку других проектов России становятся обременительными для страны.

«Сложный вопрос, но я думаю, что Россия должна быть с такими предложениями крайне осторожна. У нас хватает и так проблем, где мы вынуждены оказывать помощь, не военную, как в Сирии, а другую. Поддержку, которая несёт большое обременение. Поэтому я думаю, что это вопрос очень сложный, с ним надо обращаться крайне осторожно. И, прежде всего, в этом плане должны работать специалисты», — отметил Клинцевич.

Напомним, ранее в беседе с НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский объяснил, почему у России нет интересов в Йемене, а соответственно нет смысла оказывать помощь этой стране в разрешении военного конфликта. Он также напомнил, что традиция просить помощи у России идёт ещё со времён СССР, когда руководство страны выражало готовность помочь всем, кто к нему обращался.

Конфликт в Йемене идёт с 2014 года. Он развивается между хуситами, представителями шиитского движения «Ансар Аллах», и частью армии, с одной стороны, и изгнанным ими правительством, которое поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, с другой стороны.