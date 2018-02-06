Институт стран СНГ: Украина и Грузия пострадали от ассоциации с Евросоюзом

Эксперт в эфире НСН рассказал, что Балканы для Европы оказались приоритетнее Украины и Грузии.

Страны Балкан могут вступить в Евросоюз уже к 2025 году. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По её словам, такое решение было принято на заседании коллегии 6 февраля. Стоит отметить, что речь идёт не только о Сербии, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, но и о Косове. В то же время еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан посчитал 2025 год очень амбициозной целью.

Среди перечисленных стран не были названы ни Украина, ни Грузия, которые уже давно стремятся вступить в интеграционный союз. Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН подчеркнул, что Киев никто и не собирался в ближайшее будущее принимать в ЕС.

«В Киеве всё было построено на том, что Украину вот-вот примут в Евросоюз. Даже когда в Европе говорили, что в ближайшее время их не планируют принять, а никто это не слышал. Теперь настало время чётких планов и в этих планах совершенно чётко определено, что сначала Балканы. Об этом и раньше говорили открыто и прямо, просто в Киеве не хотели слышать», - заверил НСН собеседник.

По словам Владимира Жарихина, после заключения соглашения об ассоциации с ЕС уровень жизни на Украине и в Грузии упал.

«Какой-либо особенной помощи этим странам со стороны Евросоюза я не вижу. Если речь идёт об ассоциации, то мы видим, что в результате ассоциации с ЕС уровень жизни у этих стран упал. Это факт. Если говорить о том, что под флагом приближения к Европе заключили невыгодные с экономической точки зрения соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли – это факт», - заключил Жарихин.

Накануне, 5 февраля, Могерини назвала партнёрство между Брюсселем и Тбилиси «отличным». В то же время она призвала Грузию продолжать реформы и пообещала помощь в них со стороны Евросоюза. В свою очередь, руководитель грузинского Института стратегии управления Петр Мамрадзе в эфире НСН посчитал, что подобные реформы не повлияют на отношения страны с Россией.