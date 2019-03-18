ИМЭМО: Интересы США и Европы расходятся все больше

«Не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа призвал европейские страны президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

«Не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа призвал европейские страны президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В интервью немецкой газете Welt он выразил мнение, что Европа должна вести более независимую политику.

Такой подход уже стал в Европе устойчивой тенденцией, отмечает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Константин Воронов.

«Курс Трампа «Сделаем Америку снова великой» приобретает иногда такое содержание, что оно уже встречает противодействие союзников. И об этом все больше заявляют лидеры Старого Света. Это противостояние начал сам Трамп, когда заявил, что трансатлантические союзники должны платить за свою безопасность. Сначала заявил о 2% ВВП, потом заявил рубеж в 4% ВВП. Потом заявил, что нужно платить и за пребывание американских войск на земле союзников. А у них таких объектов более 700: Великобритания, Германия, Испания, Италия, и так далее», - говорит он.

По мнению эксперта, эта «своекорыстная и подчас очень эгоистичная политика Вашингтона» разводит интересы союзников.

«Раньше, во время холодной войны их объединяла борьба против Советского Союза. Сейчас этой биполярной скрепы уже нет, несмотря на попытки создать жупел в лице России. И эта конструкция Североатлантического альянса начинает разрушаться. Это может привести к пересмотру трансатлантических отношений. Интересы расходятся. В Европе остались всего четыре крупных державы. Интересы США смещаются в АТР, они все больше включаются в борьбу с Китаем», - указывает собеседник НСН.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН рассказал, что США объявили торговую войну практически всему миру.