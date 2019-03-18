ИМЭМО: Интересы США и Европы расходятся все больше

«Не плясать под дудку» президента США Дональда Трампа призвал европейские страны президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В интервью немецкой газете Welt он выразил мнение, что Европа должна вести более независимую политику.
Такой подход уже стал в Европе устойчивой тенденцией, отмечает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Константин Воронов.
«Курс Трампа «Сделаем Америку снова великой» приобретает иногда такое содержание, что оно уже встречает противодействие союзников. И об этом все больше заявляют лидеры Старого Света. Это противостояние начал сам Трамп, когда заявил, что трансатлантические союзники должны платить за свою безопасность. Сначала заявил о 2% ВВП, потом заявил рубеж в 4% ВВП. Потом заявил, что нужно платить и за пребывание американских войск на земле союзников. А у них таких объектов более 700: Великобритания, Германия, Испания, Италия, и так далее», - говорит он.
По мнению эксперта, эта «своекорыстная и подчас очень эгоистичная политика Вашингтона» разводит интересы союзников.
«Раньше, во время холодной войны их объединяла борьба против Советского Союза. Сейчас этой биполярной скрепы уже нет, несмотря на попытки создать жупел в лице России. И эта конструкция Североатлантического альянса начинает разрушаться. Это может привести к пересмотру трансатлантических отношений. Интересы расходятся. В Европе остались всего четыре крупных державы. Интересы США смещаются в АТР, они все больше включаются в борьбу с Китаем», - указывает собеседник НСН.
Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН рассказал, что США объявили торговую войну практически всему миру.