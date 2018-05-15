Германия мирится с Россией, не желая стать «сэндвичем»

Александр Рар в эфире НСН заявил, что «умные» политики Германии хотят мириться с Россией, а не Америкой, предлагая вернуться к формату G8.

Глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что ни одна «разумная» страна не хочет вступать в конфронтацию с Россией, сообщает The Daily Express. Лидер немецких либералов также допустил возвращение РФ в состав «Большой восьмерки» (G8) в качестве приглашенного члена или создания нового формата G7 + 1.

В эфире НСН немецкий политолог Александр Рар заявил, что заявление оппозиционной партии ФРГ свидетельствует о стремлении «умных» политиков Германии помириться с Россией пока не поздно.

«Впервые за период после Второй мировой войны у Европы серьезнейшие разногласия с Америкой. Если Америка будет вводить санкции против европейских компаний, то мы будем находиться уже в стадии конфронтации. Германия не хочет попасть в положение, как говорится, сэндвича, когда жмут со стороны Америки и со стороны России. При этом с Америкой мы сейчас отношения вряд ли исправим, поэтому умные политики Германии начинают думать о том, что надо делать все, чтобы дальше не ссорится с Россией. Немцы это понимают. У них геополитическое мышление есть, особенно в партии СвДП», — сказал Рар.

Политолог отметил, что именно вопросу дальнейших отношений с Россией партия либералов посвятила свой съезд. Однако, в СвдП есть и сторонники Запада, которые, например, не позволили партии выступить с предложением снять санкции против России, рассказал Рар.

«Конечно, трансатлантисты и западники в этой партии по-прежнему очень сильны. Поэтому провалилось предложение некоторых представителей этой партии отказаться от санкций в отношении России, и партия не будет выступать за снятие санкций, хотя некоторые члены к этому призывали. Но призывы начать с Россией уже серьезный диалог, а не просто косметический, звучат в этой партии все громче и громче. Причем предлагают это делать не только по вопросам Украины, а по всем широким вопросам. И для этого предлагают расширить опять состав "Большой семерки"», — рассказал политолог.По его словам, успех инициативы партии свободных демократов будет зависеть от того, насколько они смогут уговорить правительственные партии Германии и насколько успешно пройдет визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи, запланированный на 18 мая.Напомним, «Большая семерка», в которую входит Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония, в течение 1991-2002 поэтапно была преобразована в «восьмерку» (G8) с участием России, однако в 2014 году после присоединения Крымского полуострова к РФ западные страны отказались участвовать в работе G8 и вернулись к формату G7.