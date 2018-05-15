Эксперт в эфире НСН заявил, что России не нужна никакая «восьмёрка».

Глава либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал вернуться к формату G8 и вернуть регулярные саммиты между ЕС и РФ. По его словам, разумные страны не хотят конфронтации с Россией. С такими словами Линднер выступил на съезде партии, сообщает The Daily Exspress.

в эфирезаявил, что формат G8 давно исчерпал себя

«Это, как мне кажется, перепевы всего того, что уже ушло. Да, действительно, он (Линднер – НСН) хотел бы преодоления конфликта. Не будучи большим специалистом в международных отношениях, он просто смотрит на то, что было, когда казалось, что всё в порядке. Это значит вернуться на 10-15 лет назад, когда была восьмёрка, регулярные саммиты Россия-Евросоюз. Как мне кажется, и тот, и другой формат уже себя исчерпали давно, никакой “восьмёрки” России не нужно, просто потому, что эпоха, когда восьмёрка определяла мировое развитие, в прошлом», - заявил НСН Лукьянов.

Напомним, членство России в G8 было приостановлено в марте 2014 года на фоне воссоединения Крыма с РФ и событий в Донбассе. Тогда же был отменён саммит-совещание глав МИД «восьмёрки» в Москве и встреча глав государств из Сочи перенесена в Брюссель. Такое решение было принято на саммите по вопросам ядерной безопасности в Гааге.