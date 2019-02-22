Генерал-полковник: «Троянскому коню» США не удастся проникнуть в РФ незамеченным

Генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин рассказал НСН, почему США не смогут воплотить в жизнь планы по скрытному вторжению вглубь России.

Пентагон занимается разработкой новой стратегии ведения боевых действий против России и Китая. Об этом сообщает издание Telepolis, ссылаясь на заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна. Он подчеркнул, что главная особенность такой тактики заключается в скрытном вторжении вглубь территории противника и нанесении удара по его слабым местам. При этом генерал отметил, что в новой стратегии будут задействованы все виды войск, а главную роль сыграет истребитель F-35.

Депутат Госдумы, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин в беседе с НСН рассказал, что у США вряд ли получится воплотить в жизнь так называемую стратегию «троянского коня»:

«При современных технических средствах незаметно подготовить операцию практически невозможно. Тем более, при вторжении большими массами войск. Наш президент выступает спокойно и мирно. Без всяких угроз. А они [США] начинают ажиотаж. В своих выступлениях дают понять миру, что они – главные. Но я уверен, что ничего не будет. Россия и Китай, конечно, готовятся к защите», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, Николай Антошкин подчеркнул, что Россия никому не угрожает.

«Думаю, все обратили внимание на то, что в ходе послания Федеральному собранию слова «угроза» от Владимира Путина ни в чей адрес не было. Речь шла только о защите. При этом без увеличения расходов. А в США бюджет увеличивают», - резюмировал генерал-полковник авиации.

Добавим, начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн такжеподчеркнул, что разработка плана по скрытному вторжению вглубь России и Китая займет около года. На нее планируется потратить около 135 миллиардов долларов. По его мнению, разработка так называемой тактики «троянского коня» даст американским войскам асимметричные преимущества перед противником.

Между тем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН заявил, что высказывания США о разработке новой стратегии всё же вызывают опасения и могут спровоцировать действия со стороны России.