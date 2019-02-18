Британии посоветовали не спорить с Россией в Арктике

В эфире НСН эксперты объяснили место России в Арктике и стратегическую важность территории для всех стран мира.

Великобритания планирует увеличить военное присутствие в Арктике для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, пишет The Telegraph. По словам министра, Королевская морская пехота Великобритании совместно с норвежскими коллегами запускает десятилетнюю программу, по которой ежегодно будут обучаться более тысячи военнослужащих. Отметим, что Британия также планирует запустить новые патрульные противолодочные самолёты P-8 «Посейдон» уже в следующем году для сдерживания активности российских подлодок.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что России всегда будет первой в Арктике.

«Россия осваивает Арктику не одно десятилетие, начиная с XIX века. Она там была, есть и всегда будет первой. Россия осваивает Северный морской путь, это волнует всех. Поспорить с Россией и посоревноваться некому», — отметил Клинцевич.

В свою очередь,в эфире подчеркнул стратегическую важность освоения Арктики.

«В Арктике всегда была угроза. В Арктике находятся запасы [природных ископаемых]. В этом плане кто первый сумеет добираться до таких запасов – это приоритет. Поэтому развитие таких компонентов, как авиация, имеет для Арктики большое значение», - считает Касатонов.

Напомним, что осенью 2018 года в Великобритании заявили о создании арктической программы против российской угрозы. Кроме того, той же осенью Министерство обороны Норвегии сообщило о сбоях GPS на учениях НАТО из-за «действий России».