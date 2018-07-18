Физиогномист: Путин вызвал у Мелании испуг и усталость

В эфире НСН эксперт невербального поведения Светлана Филатова рассказала, с чем связано резкое изменение лица супруги Дональда Трампа.

Пользователи сети обратили внимание на выражение лица супруги американского президента Мелании Трамп после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. Видеозапись опубликовал The Mirror. На записи видно, как Мелания пожимает руку российскому президенту и на ее лице улыбка. Однако затем она смотрит в камеру, и выражение ее лица резко меняется. Пользователи Twitter предположили, что причина такого резкого изменения — ужас. Один из пользователей предположил, что взгляд ее похож на человека, который «посмотрел в глаза злу».

Эксперт невербального поведения, физиогномист, психолог Светлана Филатова ознакомилась с видеозаписью и рассказала в эфире НСН, что такая резкая перемена лица первой леди может быть связана с несколькими факторами.

«Мне, честно говоря, не очень понравилось, потому что у нее [Мелании] был испуг с усталостью. Это бывает в конце беседы с неприятным собеседником. Она перестала улыбаться. Это говорит о том, что она не очень была рада общению. У Трампа тоже была натянута улыбка и напряженный подбородок. Он всегда напрягает подбородок в сложных ситуациях. Трамп внимательно смотрел на собеседника и натянуто улыбался. Возможно, потому что был очень долгий разговор и они просто устали оба», — объяснила Филатова.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки, она стала первой полноформатной встречей глав двух стран. После нее американский президент заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.