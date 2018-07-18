Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
В мире

Физиогномист: Путин вызвал у Мелании испуг и усталость

18 Июля 2018 в 19:33
Физиогномист: Путин вызвал у Мелании испуг и усталость
В эфире НСН эксперт невербального поведения Светлана Филатова рассказала, с чем связано резкое изменение лица супруги Дональда Трампа.

Пользователи сети обратили внимание на выражение лица супруги американского президента Мелании Трамп после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки. Видеозапись опубликовал The Mirror. На записи видно, как Мелания пожимает руку российскому президенту и на ее лице улыбка. Однако затем она смотрит в камеру, и выражение ее лица резко меняется. Пользователи Twitter предположили, что причина такого резкого изменения — ужас. Один из пользователей предположил, что взгляд ее похож на человека, который «посмотрел в глаза злу».

Эксперт невербального поведения, физиогномист, психолог Светлана Филатова ознакомилась с видеозаписью и рассказала в эфире НСН, что такая резкая перемена лица первой леди может быть связана с несколькими факторами.

«Мне, честно говоря, не очень понравилось, потому что у нее [Мелании] был испуг с усталостью. Это бывает в конце беседы с неприятным собеседником. Она перестала улыбаться. Это говорит о том, что она не очень была рада общению. У Трампа тоже была натянута улыбка и напряженный подбородок. Он всегда напрягает подбородок в сложных ситуациях. Трамп внимательно смотрел на собеседника и натянуто улыбался. Возможно, потому что был очень долгий разговор и они просто устали оба», — объяснила Филатова.

Метания Трампа в вопросе вмешательства РФ в выборы назвали «легким компромиссом»

Напомним, встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки, она стала первой полноформатной встречей глав двух стран. После нее американский президент заявил, что в плохих отношениях между государствами виноваты обе стороны.
Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.