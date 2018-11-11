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Европа следит за выборами в Донбассе. Неофициально

11 Ноября 2018 в 16:03
Европа следит за выборами в Донбассе. Неофициально
РИА Новости

Немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире НСН, что выборы в Донбассе Европа официально не признает, но неофициально интересуется мнением наблюдателей.

На выборах в ЛНР зафиксирована беспрецедентно высокая явка. Об этом сообщил журналистам депутат ГД Алексей Диденко, который присутствует в Луганске в качестве наблюдателя. По данным ЦИК ЛНР явка на 14:00 мск составила 56,5%. По словам Диденко, перебоев с голосованием на участках не было.

То же отмечали с другие наблюдатели, в том числе иностранные. Как рассказал в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар, все они находятся в Донбассе по собственной инициативе, потому что "официальная Европа" отказалась поддерживать выборы в ДНР и ЛНР. 

«Официально Германия не поддерживает проведение выборов в ДНР и ЛНР, потому что это является нарушением Минских договоренностей. ОБСЕ отказалась поддерживать эти выборы. Об этом также говорила ранее Ангела Меркель на встрече с Порошенко. Поэтому официальных наблюдателей на востоке Украины со стороны Германии нет. Все иностранцы, которые сегодня находятся в Донбассе, присутствуют там неофициально», - заявил собеседник агентства.

По словам Рара, даже неофициальное присутствие иностранных наблюдателей в Донецке и Луганске очень важно, потому что их оценка, хоть и негласно, но будет приниматься в расчет Берлином и Парижем.

«То, что будут неофициальные свидетели всего этого процесса, которые расскажут, что людей не засылали к урнам под автоматами и угрозами, а люди шли добровольно и голосовали… Это негласное свидетельство важно, о нем нужно рассказать европейцам», - заключил Александр Рар.

Ранее в ЦИК ДНР рассказали, что явка на выборах в республике на 14:00 составила 65,9%. Советник главы самопровозглашённой ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал в эфире НСН, что в Донбассе голосуют все, даже солдаты, находящиеся в окопах на линии соприкосновения.

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