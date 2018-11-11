Выборы в ДНР и ЛНР. Голосуют даже в окопах

РИА Новости

Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал НСН, как голосуют мирные жители Донбасса и военные на линии соприкосновения.

Выборы глав республик и депутатов парламентов в ДНР и ЛНР проходят без серьезных нарушений и при высокой явке. Об этом рассказал в эфире НСН советник главы самопровозглашённой ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

По его словам, на выборах уже преодолен барьер явки в 40%. И это несмотря на запугивание и угрозы с украинской стороны.

«Несмотря на то, что с украинской стороны велась массированная контрпропаганда, была масса угроз людям, которые пересекают линию соприкосновения в ДНР и ЛНР. На десятки тысяч людей оказывалось давление по поводу их участия в выборах, им угрожали последующим наказанием на украинский стороне. Для такой напряженной ситуации явка довольно высокая. По показателям явки можно говорить, что выборы идут планомерно к достижению поставленного результата. По данным на 12:00 по местному времени явка составила порядка 40%. Для наших пролетарских территорий характерно, что люди идет голосовать с утра. То есть наибольший процент людей идет на избирательные участки в первые часы. Это нормально и подтверждалось целым рядом предыдущих выборов», - заявил собеседник агентства.

Мирошник отметил, что на территориях ЛНР и ДНР сегодня работает большая группа иностранных наблюдателей и большая группа журналистов.

«Пока существенных нарушений не зафиксировано. Ни ЦИК, ни наблюдатели об этом не заявляют. Есть технические накладки, есть организационные вещи, но это не влияет на ход избирательного процесса, все идет в штатном режиме», – подтвердил представитель ЛНР.

Он также сообщил, что выборы в республиках проходят под усиленной охраной Народной милиции, полиции и спецслужб. В ДНР и ЛНР не исключают провокаций и даже проникновения на территорию республик диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Все избирательные участки сегодня находятся под усиленной охраной во избежание провокаций и диверсий. Территории ДНР и ЛНР находятся на линии соприкосновения. В Луганск и Донецк при делании может добраться и ДРГ, могут быть проведены обстрелы, если с украинской стороны будет дана такая команда. Поэтому все участки – 316 в ЛНР и чуть больше 400 в ДНР – находятся под усиленной охраной Народной милиции, полиции и спецслужб, которые работают на это территории. Никто не отменял режим военного положения», - сказал Мирошник.

Режим боевой готовности введен и на линии соприкосновения. В ДНР уже зафиксированы несколько минометных обстрелов.

«На территории ЛНР в линии соприкосновения Народная милиция находится в состоянии боевой готовности. По нашей части линии разделения нет серьезных провокаций. Я имеют в виду только использование тяжелого вооружения – минометов или артиллерии. Пока это не зафиксировано.У наших соседей в ДНР есть такие факты. Зафиксированы обстрелы минометами и определенные нарушения, слава Богу, без человеческих жертв. Это по данным на середину дня, начиная с полуночи», - пояснил представитель ЛНР на Минских переговорах.

Мирошник добавил, что на линии соприкосновения также было организовано голосование, чтобы ни один солдат не лишился права «выполнить свой гражданский долг».

«Голосование организовано даже на линии соприкосновения. Военные, которые сегодня несут дежурство в окопах, тоже имеют возможность проголосовать. Им приносят урны для голосования. Есть выездные участки. В ДНР досрочное голосование на позициях военнослужащих началось еще 6 ноября. В ЛНР голосование велось 9-10 ноября и ведется сегодня. Этот процесс тоже организован. Над ним долго думали, потому что большой процент людей задействован в военных действиях и находится на линии соприкосновения. Их нельзя было оставить без права выполнить свой гражданский долг», - заключил Родион Мирошник.

Ранее российские общественные наблюдатели на выборах в ДНР и ЛНР рассказали о высокой явке и отсутствии на рушения в процессе голосования. Как заявил РИА Новости сопредседатель ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод, заявления Киева и Европы о непризнании выборов в ДНР и ЛНР являются «политикой двойных стандартов».