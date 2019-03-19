Вторник
19 марта
USD 64.67
EUR 73.36
В мире

Euronews оценил уровень жизни в Крыму

19 Марта 2019 в 08:13
Euronews оценил уровень жизни в Крыму

Телеканал Euronews рассказал, как изменился Крым спустя пять лет после присоединения к России, сообщает НСН.

Журналисты отмечают, что ответить на этот вопрос очень сложно. С одной стороны, средний доход крымчан ниже, чем у других россиян, но с другой цены на товары и услуги на полуострове схожи с уровнем Москвы, передает Euronews. Сообщается, что, в частности, крымские пенсионеры получают ежемесячную пенсию в размере 12 тысячи рублей.

Пообщавшись с жителями Крымского полуострова, корреспондент телеканала выяснила, что многие из них счастливы, даже если не стали богаче, как надеялись. Другие крымчане в беседе с корреспондентом Euronews обвинили местные власти в коррупции, а один таксист сообщил журналистке, что некоторые люди не довольны отсутствием возможности с легкостью путешествовать за границу.

«Многие в России поддерживают мантру ”Крым наш”. Даже те, кто никогда не был на полуострове, уверены, что жизнь в регионе значительно улучшилась. Большинство россиян, согласно соцопросам, считают, что российский президент Владимир Путин принял правильное решение пять лет назад, но доля тех, кто думает, что аннексия “полезна” России серьезно снизилась с 2015 года», — сообщает Euronews.

Напомним, что накануне, в день пятилетия воссоединения Крыма с Россией, президент Путин посетил полуостров. В связи с этим МИД Украины выразил решительный протест, а НАТО и ЕС в очередной раз осудили присоединение Крыма к России.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.