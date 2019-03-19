Euronews оценил уровень жизни в Крыму

Телеканал Euronews рассказал, как изменился Крым спустя пять лет после присоединения к России, сообщает НСН.

Журналисты отмечают, что ответить на этот вопрос очень сложно. С одной стороны, средний доход крымчан ниже, чем у других россиян, но с другой цены на товары и услуги на полуострове схожи с уровнем Москвы, передает Euronews. Сообщается, что, в частности, крымские пенсионеры получают ежемесячную пенсию в размере 12 тысячи рублей.

Пообщавшись с жителями Крымского полуострова, корреспондент телеканала выяснила, что многие из них счастливы, даже если не стали богаче, как надеялись. Другие крымчане в беседе с корреспондентом Euronews обвинили местные власти в коррупции, а один таксист сообщил журналистке, что некоторые люди не довольны отсутствием возможности с легкостью путешествовать за границу.

«Многие в России поддерживают мантру ”Крым наш”. Даже те, кто никогда не был на полуострове, уверены, что жизнь в регионе значительно улучшилась. Большинство россиян, согласно соцопросам, считают, что российский президент Владимир Путин принял правильное решение пять лет назад, но доля тех, кто думает, что аннексия “полезна” России серьезно снизилась с 2015 года», — сообщает Euronews.

Напомним, что накануне, в день пятилетия воссоединения Крыма с Россией, президент Путин посетил полуостров. В связи с этим МИД Украины выразил решительный протест, а НАТО и ЕС в очередной раз осудили присоединение Крыма к России.