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Киев выразил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

18 Марта 2019 в 19:46
Киев выразил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что выражает решительный протест в связи с визитом в Крым президента России Владимира Путина, сообщает «Свободная пресса».

Такая реакция была вызвана тем, что глава государства не согласовал свой визит на полуостров с Киевом, «чем грубо нарушил государственный суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, по мнению некогда братского народа, Путин пренебрег «общепризнанными принципами и нормами международного права».

Сообщается, что вследствие визита Владимира Путина в Крым, главе государства и российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста, сообщает пресс-служба МИД.

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