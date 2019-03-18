Киев выразил ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что выражает решительный протест в связи с визитом в Крым президента России Владимира Путина, сообщает «Свободная пресса».

Такая реакция была вызвана тем, что глава государства не согласовал свой визит на полуостров с Киевом, «чем грубо нарушил государственный суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, по мнению некогда братского народа, Путин пренебрег «общепризнанными принципами и нормами международного права».

Сообщается, что вследствие визита Владимира Путина в Крым, главе государства и российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста, сообщает пресс-служба МИД.