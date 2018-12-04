Эксперты объяснили доверие россиян к Лукашенко

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Владимир Жарихин и Александр Шпаковский рассказали НСН, почему белорусский лидер больше других вызывает симпатии и доверие у граждан России.

Среди глав государств-членов Содружества россияне больше всего доверяют президенту Белоруссии Александру Лукашенко (65% опрошенных). Такой результат показал опрос ВЦИОМ. Второе место в рейтинге доверия занял лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, набрав 49% голосов.

Тесным сотрудничеством между странами объяснил такой выбор россиян в эфире НСН заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. При этом он отметил, что общие славянские корни в этом вопросе тоже сыграли немаловажную роль. В то время как количество лет, проведённых лидером у власти, по его мнению, не сыграло особой значимости в ходе опроса.

«Это связано с тем, что Беларусь наиболее близка России, это наш ближний союзник. У нас достаточно тесное военно-техническое, военно-политическое сотрудничество, поэтому ничего удивительного я в этом не вижу. Назарбаев значительно дольше находится у власти, чем Лукашенко, так что это не критерий. Просто с Минском у нас наиболее тесное сотрудничество. Это не значит, что у нас нет проблем, просто проблем меньше, чем с другими. А среднеазиатские страны, например, не являются славянскими, это тоже имеет значение. А с белорусами у нас общие корни, общая религия, и это сказывается на мнении людей», — заметил Жарихин.

Помимо союзнических отношений, по мнению белорусского политолога Александра Шпаковского, россиян привлекает государственное устройство Белоруссии.

«Вполне логично, что Лукашенко, который более 20 лет последовательно придерживается внешнеполитической линии нации с РФ, популярен в российском обществе. Кроме того, я думаю, многим россиянам импонирует та модель государственного устройства, которая создана в Беларуси», — обратил он внимание.

Добавим, что наиболее успешной из стран-участниц Содружества россияне считают также Белоруссию. Такого мнения придерживается 68% респондентов. При этом 41% участников опроса назвали стабильным и успешным Казахстан. Замыкает тройку лидеров этой части опроса Армения — с 16% голосов.