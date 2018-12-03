Без шуток. Что грозит россиянам за осквернение памятника городовому в Минске

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Александр Зимовский объяснил НСН, почему эта скульптура страдает от внимания публики, а власти республики не понимают шуток.

В Минске задержана группа анархистов, в числе которых граждане России, за несогласованную акцию у памятника городовому возле здания МВД Белоруссии. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна». Отмечается, что участники акции возложили к памятнику погребальный венок с надписью: «Имиджу МВД». Суды над задержанными должны состояться 3 декабря, однако по каким статьям их будут судить пока не известно.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, какое наказание может грозить задержанным активистам. По его словам, шутки с памятниками, изображающими представителей закона, не находят понимания у власти.

«В Беларуси есть соответствующая статья “Осквернение сооружений и порча имущества”. В тюрьму за это не сажают, но административное наказание следует — штраф или арест. К тому же, городовой — всё-таки символ власти, а на символы власти в Беларуси посягать не рекомендуется. Даже шуточно. Я так полагаю, что задержанным отмеряют всё, что положено по статье 341 белорусского Уголовного кодекса», — рассказал Зимовский.

Памятник городовому, по его словам, был установлен в честь столетия белорусской милиции в 2017 году. И хоть выбранный для него персонаж является нейтральным, в сознании националистической части населения он неразрывно связан с «российским имперским режимом». Именно поэтому "Городовой" часто становится объектом акций.

«Городовой — фигура нейтральная, не жандарм, не гонитель бедных и угнетённых, а служивый человек на страже покоя чистой публики. Всякий образованный белорус видит в скульптуре "Городового" символ тех времён, когда в каждом губернском городе полицеймейстер был чудотворец и обывателям отец родной. Ну, и ещё городовой - это символ порядка. Когда для усмирения бунта достаточно было послать не полк ОМОНа, а картуз капитан-исправника - и всё бунтовщики в страхе разбегались до самого места их жительства, по свидетельству современников.

Вот белорусский полицай времён гитлеровской оккупации - куда более мерзкая фигура в белорусском общественном сознании. Из-за этого всё время стопорится преобразование белорусской милиции в полицию (чтоб как у людей).

Но поскольку новодельный минский городовой якобы является "символом Российской империи", в мозгах некоторых националистично мыслящих граждан Беларуси он олицетворяет некий «оккупационный российский имперский режим». Поэтому сначала были возражения против его установки, а потом постепенно возобновились попытки над "Городовым" надругаться или подвергнуть служивого акционизму, по большей части ради хайпа. И каждый случай, когда люди подходили к этому памятнику, чтобы выразить своё отношение путём здешнего местечкового акционизма, благодаря соцсетям, новым медиа, попадал в повестку и имел большой резонанс. А это привлекает, как известно, фриков, в нашем случае анархистов. К тому же, в силу топографии города Минска, "Городовой" стоит напротив здания МВД, фигурально говоря, он виден из окна кабинета министра внутренних дел. Поэтому любые самочинные перформансы с "Городовым" воспринимаются как шутки с тёщиным окошком и мгновенно вызывают милицейскую реакцию. Тем более, что фиксация правонарушения там всегда налицо, а закон есть закон», — объяснил Зимовский.

Добавим, в белорусском МВД ситуацию с задержанием пока не комментируют. Представители дипмиссии России в Минске заявили, что им не известно о задержании россиян, и обращений с просьбой о консульской помощи не поступал



