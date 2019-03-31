Эксперты назвали условие для «чистых» выборов на Украине

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Эксперты рассказали НСН о факторах влияния на результаты украинских выборов.

По состоянию на 15 часов дня явка украинских граждан на избирательные участки составила 43,86%. По данным Центральной избирательной комиссии такие результаты получены из результатов голосования на 10 из 199 округов.

На данный момент центральный избирательный орган получил отчет уже из Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Львовской и Харьковской областей.

Ранее сообщалось, что согласно результатам промежуточных экзит-полов в президентской гонке на Украине лидирует, как и в ранних опросах граждан шоумен Владимир Зеленский. Сообщается, что свой голос этому кандидату отдали от 27 до 29% украинцев.

Председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко в беседе с НСН предрек победу в первом туре лидеру соцопросов и дневного голосования – Владимиру Зеленскому.

«За Зеленского в основном голосует молодежь. Выборная активность молодежи к вечеру иссякает. Нужно ждать до конца дня. Хотя я не думаю, что будут какие-то кардинальные измнения. Зеленский победит в первом туре. Самый главный вопрос – за кого отдадут голоса: Порошенко (Петра - действующего президента Украины , прим. НСН) или Тимошенко (Юлию - лидера партии «Батькивщина», прим. НСН). По данным разных экзитпулов, на 15:00, нет единой информации, она «гуляет» в рамках статистической погрешности», - отметил украинский политолог.

Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров в беседе с НСН отметил, что объективность украинских выборов будет зависеть от того, насколько Петр Порошенко сможет контролировать сегодняшний день.

«Судя по всему, Порошенко взял под контроль процесс голосования. Насколько - будет понятно по результатам. Но без второго тура не обойтись», - заявил эксперт.

Ученый считает, что в отсутствии российских значительно повышается роль европейских наблюдателей за ходом голосования на Украине.

«В отсутствии российских наблюдателей все будет зависеть от позиции наблюдателей ОБСЕ. Если Европа сможет взять под контроль и компенсировать влияние со стороны Порошенко на процедуру подсчета голосов , тогда отсутствие российских наблюдателей будет несущественным. Но все зависит от политики Европы», - отметил Шабров.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН высказал недоверие к итогам уже первого тура голосования по выбору украинского президента.

