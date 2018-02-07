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Военный парад в Вашингтоне назвали способом поднять авторитет Трампа

7 Февраля 2018 в 13:30
Военный парад в Вашингтоне назвали способом поднять авторитет Трампа
Обозреватель в эфире НСН объяснил желание американского президента провести военный парад чутьём человека шоу-бизнеса.

Военный парад может пройти в США 4 июля, в День независимости. Такое предложение Пентагону и Белому дому направил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. При этом в администрации президента рассказали, что это позволит выразить благодарность военнослужащим США, которые рискуют своими жизнями ради безопасности страны, сообщает «Газета.ру».

Военный обозреватель Александр Гольц в эфире НСН заявил, что подобный шаг популяризирует армию США.

«Трамп – человек из шоу-бизнеса. Безусловно, он обладает чутьём в этом плане. Он очевидным образом понимает, что у него огромные проблемы внутри США. Он хочет приподнять свой авторитет. Военный парад – это прекрасная возможность поиграть на патриотических чувствах граждан, показать им военную мощь страны. Это всё его вдохновляет», - считает собеседник НСН.

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По словам Александра Гольца, обычно парады в США проходят весьма скромно.

«У американцев есть любовь к парадам, но другим – гражданским. Мы все прекрасно знаем эти колонны барабанщиц, легко одетых девушек, автомобилей и так далее. Я много раз видел эти парады. Они не носят милитаристский характер. Военные тоже исправно маршируют, последний раз я это видел на инаугурации Трампа. Но всё это имеет весьма скромные масштабы», - поделился с НСН Гольц.

В СМИ предположили, что решение Трампа может быть связано с посещением им французского парада ко Дню взятия Бастилии. Американский лидер присутствовал на мероприятии летом 2017 года. Тогда к празднованию привлекли около 11 тысяч сотрудников спецслужб и полиции, сообщает «Свободная Пресса».

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