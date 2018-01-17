Эксперт: Военные маневры в апреле возродят конфронтацию Южной Кореи и КНДР

Александр Воронцов в эфире НСН призвал не переоценивать достигнутые договоренности двух стран.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане спортсмены Южной Кореи и КНДР пройдут под флагом единой Кореи. Решение было принято по итогам переговоров между делегациями двух стран в пограничном пункте Пханмунджом.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в эфире НСН призвал не переоценивать достигнутые договоренности.

«Это первый шаг после многолетней конфронтации и отсутствия какого-либо диалога. Конечно, успехи, достигнутые в первые дни января, можно только приветствовать. Но воспринимать это как готовность к объединению Кореи явно преждевременно. Стороны продолжают находиться в состоянии фактически военной конфронтации, поскольку Южная Корея остается союзником США. Вашингтон от своих планов экономического удушения КНДР, а может быть и ликвидации ее военными средствами не отказывается, о чем свидетельствует проходящая сейчас конференция в Ванкувере, на которую собрались участники первой Корейской войны. Они думают, что делать с Северной Кореей, как усиливать на нее давление. И маневры, которые ради Олимпийских игр по просьбе Сеула перенесены с начала марта на начало апреля, наверняка состоятся. Это крупнейшие маневры: уже отмечено движение американских авианосцев, вполне вероятно, что будут собраны очень крупные военные силы. И все может опять быстро вернуться к состоянию конфронтации, потому что определяющим фактором являются отношения между США и КНДР. А они остаются фактически враждебными», - подчеркнул он.

Поэтому говорить о начале процесса объединения двух Корей нельзя, отметил Воронцов.

«Объединение Кореи это очень длительный процесс. К нему надо идти долго и постепенно. Программы по объединению с обеих сторон совершенно разные. Их надо обсуждать, согласовывать, искать компромиссы. Нужно наращивать сотрудничество – оно сейчас на нуле!», - заключил востоковед.

Напомним, последний раз сборные КНДР и Южной Кореи проходили под единым флагом на церемонии открытия зимних Игр в итальянском Турине в 2006 году.