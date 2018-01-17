На открытии Игр-2018 КНДР и Южная Корея пойдут под единым флагом

Представители Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2018 года пройдут под единым флагом. Решение было принято по итогам переговоров между делегациями стран в пограничном пункте Пханмунджом, сообщает агентство Рёнхап.



В состав делегации КНДР войдут 550 человек, отмечает RT. Ранее сообщалось, что КНДР намерена отправить в Пхенчхан группу поддержки из 230 человек.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР, где стороны согласовали возможность участия представителей КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане, прошел 9 января, сообщает ТАСС.

Последний раз сборные КНДР и Южной Кореи проходили под единым флагом на церемонии открытия зимних Игр в итальянском Турине в 2006 году.