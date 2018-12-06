Эксперт: Успех телеведущего Саакашвили зависит от Порошенко

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Александр Охрименко заявил НСН, что экс-губернатор Одесской области может смачно раскритиковать власть в шоу «Джокер. Путь в президенты».

Бывший президент Грузии и одесский губернатор Михаил Саакашвили предстанет в роли телеведущего программы «Джокеры. Путь в президенты». Об этом говорится в заявлении украинского телеканала ZIK, в эфире которого стартует предвыборное шоу. Первая передача, отмечается, выйдет на экраны уже 7 декабря.

Успех в новой роли предсказал бывшему грузинскому лидеру в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, Саакашвили сумеет привлечь зрителя, критикуя действующую власть.

«С точки зрения ведущего он может быть очень интересен для зрителя. Человек харизматичный, умеет говорить, красиво излагать, красиво ругаться. А зрителям это жутко нравится! Кроме того, это будет идти на телеканале ZIK, а сейчас это оппозиционный для Порошенко канал. И в принципе, я так понимаю, Саакашвили будет выступать критиком действующей власти, а это очень нравится населению. Так что, в принципе он может сделать популярное шоу, которое будут смотреть. Критиковать власть все любят, а Саакашвили это может делать, как говорят в Украине, смачно», — заявил Охрименко.

Однако собеседник не исключил, что длительность «минуты славы» Саакашвили будет зависеть от одного зрителя — действующего президента страны. Если ему шоу не понравится, а шансов для этого очень много, карьера политика на ТВ будет недолгой.

«Но не исключено, что может ничего не получиться. На сегодняшний момент у Порошенко есть довольно сильные возможности заблокировать работу любого телеканала, любого ток-шоу, если ему это не понравится», — заметил политолог.

Каким образом Саакашвили будет вести передачу, в заявлении телеканала не уточняется. В данный момент бывший президент и губернатор находится в Нидерландах. После того, как в 2017 году Пётр Порошенко лишил политика гражданства Украины, он покинул её территорию и перебрался в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу.