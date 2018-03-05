Понедельник
05 марта
USD 56.66
EUR 69.47
В мире

Эксперт: Ухудшение отношений России и ЕС связано не только со странами Балтии

5 Марта 2018 в 10:56
Эксперт: Ухудшение отношений России и ЕС связано не только со странами Балтии

Политолог рассказал НСН, что отказ стран Балтии от включения РФ в европейское экономическое пространство не является главной причиной ухудшения отношений между ЕС и РФ.

Отношения между Россией и Евросоюзом испортились ещё в 2004 году после присоединения к ЕС стран Балтии. Об этом рассказал бывший посол Франции в РФ Клод Бланшмезон. По его словам, ещё в начале 2000-х годов Москва могла присоединиться к общеевропейскому экономическому пространству, однако страны Балтии выступили против этого, сообщает Sputnik France.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН рассказал, что названная Бланшмезоном причина не является главной (слушайте аудио).

«Была целая комплексная группа причин торможения отношений с Евросоюзом. Ещё раз подчеркну, что Балтия действительно была одной из причин, но она не являлась главной. Двусторонние отношения с Евросоюзом начали буксовать, когда перестал действовать процесс сближения между ними, когда перестали работать механизмы взаимного сближения», - сообщил эксперт.

СМИ Америки усомнились в поддержке Путина

Бланшмезон подчеркнул, что за новый уровень отношений между Россией и Францией выступал и президент РФ Владимир Путин, сообщает РЕН ТВ. В то же время экс-посол отметил, что сложности в диалоге между Брюсселем и Москвой также возникли из-за «Газпрома». В Европе компанию посчитали монополистом.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.