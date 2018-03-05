Эксперт: Ухудшение отношений России и ЕС связано не только со странами Балтии

Политолог рассказал НСН, что отказ стран Балтии от включения РФ в европейское экономическое пространство не является главной причиной ухудшения отношений между ЕС и РФ.

Отношения между Россией и Евросоюзом испортились ещё в 2004 году после присоединения к ЕС стран Балтии. Об этом рассказал бывший посол Франции в РФ Клод Бланшмезон. По его словам, ещё в начале 2000-х годов Москва могла присоединиться к общеевропейскому экономическому пространству, однако страны Балтии выступили против этого, сообщает Sputnik France.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН рассказал, что названная Бланшмезоном причина не является главной (слушайте аудио).

«Была целая комплексная группа причин торможения отношений с Евросоюзом. Ещё раз подчеркну, что Балтия действительно была одной из причин, но она не являлась главной. Двусторонние отношения с Евросоюзом начали буксовать, когда перестал действовать процесс сближения между ними, когда перестали работать механизмы взаимного сближения», - сообщил эксперт.

Бланшмезон подчеркнул, что за новый уровень отношений между Россией и Францией выступал и президент РФ Владимир Путин, сообщает РЕН ТВ . В то же время экс-посол отметил, что сложности в диалоге между Брюсселем и Москвой также возникли из-за «Газпрома». В Европе компанию посчитали монополистом.