Эксперт туротрасли: Солсбери никому не интересен

Главный редактор портала «Туризм.ру» в эфире НСН заявил, что посещение Солсбери - это экзотика, интересная узкой группе путешественников.

Туристы перестали посещать британский город Солсбери. Как рассказал РИА Новости, специалист городского туристического центра Стив Шарп, это связано с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Российские и китайские путешественники при этом просят провести для них экскурсию, акцентируясь именно на местах, связанных отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери.

Если в 2017 году городок на юго-востоке графства Уилтшир мог похвалиться солидным турпотоком, то в 2018 году Солсбери посетили примерно на миллион человек меньше.

Городские власти надеются, что путешественников станет больше весной и летом при хорошей солнечной погоде.

в интервьюзаявил, что он в принципе не очень понимает интерес к этому городку

«Другое дело, если бы метеорит упал. Или произошло какое-то природное явление. Оставило бы оно следы, на которые все хотят посмотреть. А здесь экзотика, которая привлекает определенный, узкий круг людей, и она не определяет туристический бизнес никак», - пояснил ситуацию эксперт отрасли.

До инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ, туристы ехали в Солсбери, чтобы увидеть древний памятник мегалитической культуры - Стоунхендж. Он находится в 13 км к северо-западу от города.

Еще одним магнитом для туристов является готический собор Девы Марии со 123-метровым шпилем,благодаря чему является самым высоким средневековым зданием в Великобритании.

«Это так называемое капельное орошение, потому что Солбери никогда не был центром притяжения туристов. Да и про Солсберецкий собор люди узнали только после событий годовалой давности. А рядом находящийся Стоунхендж, конечно, популярен. Но, приезжая туда, люди в Солсбери обычно не заглядывают. И если посмотреть статистику посещения Стоунхенджа, она не изменилась», - заявил НСН Алексей Песков.Напомним, отравление Скрипалей произошло 4 марта 2018 года. И только почти год спустя, 1 марта 2019 года, британский город Солсбери должен быть официально объявлен свободным от вещества «Новичок». Департамент окружающей среды должен назвать 12 мест «безопасными». Последним из этих объектов стал дом экс-полковника Сергея Скрипаля. Крышу и гараж разобрали, изъяли и утилизировали.

Для возвращения турпотока в Солсбери и «обеления» его имени правительство выделило £3,7 млн, из которых £500 тыс. пойдут на ребрендинг города и его рекламу как туристического направления.