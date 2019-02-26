Виктория Скрипаль не поверила британскому послу

Племянница печально известного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в эфире НСН заявила, что ее дяди уже нет в живых.



Посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу выступил с заявлением о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в прошлом году в Солсбери, живы. Дипломат также подтвердил «Интерфаксу», что запрос посольства РФ с просьбой встретиться с ними был передан Скрипалям. Экс-полковник и его дочь якобы не выказали желания встречаться с российскими дипломатами. Лори Бристоу также подчеркнул, что Великобритания не заинтересована в расследовании инцидента в Солсбери совместно с российской стороной. По словам посла, в Лондоне уверены, что знают, кто отравил Скрипалей.

Виктория Скрипаль, племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила НСН, что общения хочет не столько она, сколько 91-летняя мать экс-полковника.

«А если я скажу, что на Марсе есть жизнь? В течение этого года Британия нас постоянно обманывает. Говорят, что они сами не хотят со мной общаться. Да не надо со мной общаться, но есть 91-летний человек, который ждет звонка. Звонить раз в две недели и общаться с бабушкой – это так сложно? Последний раз она звонила в июле. Они якобы находятся в безопасном месте, у Юли есть телефон, интернет. Получается, они такие черствые люди, особенно Сергей Викторович?» - возмутилась Виктория Скрипаль.

Она рассказала, что британская сторона решила выступить с заявлением из-за подачи заявления о розыске пропавших родственников.

«Представители Британии официально выступили, потому что мы обратились в полицию с заявлением о пропаже родственников. Мы написали, что граждане находились в городе Солсбери на территории Великобритании. Если не появится никакой информации, через полгода я пойду в суд. Мы 5 февраля обратились в МИД РФ, чтобы они направили ноту, нота в очередной раз была направлена, а Британия не отвечает. Но вот наконец они снизошли. До этого со мной никто не разговаривал в посольстве британском. Они с первой секунды поставили себя выше всех, и так они ведут себя до сих пор. Преподносит какую-то ерунду, чтобы в Москве не шумели. Я по-прежнему уверена, что Сергея Викторовича уже нет в живых. Не может он не позвонить матери», - настаивает Виктория Скрипаль.

Ранее сообщалось, что в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, обратилась Престарелая мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Яковлевна.

Напомним, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в покушении Москву, которая отвергает все обвинения и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.