Эксперт: Турецкие пошлины на товары из США никто не заметит

Тюрколог Алексей Образцов рассказал НСН, какие меры Анкары более эффективны в противостоянии с Вашингтоном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о резком повышении пошлин на ряд американских товаров в ответ на санкции США. Согласно опубликованному в официальном издании Resmi Gazete документу, турецкие пошлины на табачные изделия повышаются на 60 процентов, на алкоголь — на 140 процентов и на 120 процентов на автомобили из США.

В эфире НСН тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов отметил, что это не те группы товаров, повышение пошлин на которые могло бы отразиться на той или другой экономике (слушайте аудио).