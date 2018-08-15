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Эксперт: Турецкие пошлины на товары из США никто не заметит

15 Августа 2018 в 09:59
Эксперт: Турецкие пошлины на товары из США никто не заметит

Тюрколог Алексей Образцов рассказал НСН, какие меры Анкары более эффективны в противостоянии с Вашингтоном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о резком повышении пошлин на ряд американских товаров в ответ на санкции США. Согласно опубликованному в официальном издании Resmi Gazete документу, турецкие пошлины на табачные изделия повышаются на 60 процентов, на алкоголь — на 140 процентов и на 120 процентов на автомобили из США.

В эфире НСН тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов отметил, что это не те группы товаров, повышение пошлин на которые могло бы отразиться на той или другой экономике (слушайте аудио).

Пройдена точка невозврата. Эрдоган меняет отношение мира к США
«Я думаю, что это в значительной степени символический шаг, потому что там табак, алкоголь, автомобили. Американских автомобилей и так очень немного на турецких дорогах. В основном, это южная Европа, Франция, Италия. Что касается табака, алкоголя, то это вообще ни для кого не заметно. Турция сама прекрасно производит и табачные изделия, и турецкий алкоголь. Несколько более серьезное, это то, о чем говорил Эрдоган, чуть ли не о разрыве контрактов на поставку электроники. Вот это для американских производителей более серьезное», — рассказал эксперт.

Напомним, накануне Эрдоган объявил запрет на ввоз в страну электроники из США. Турецкий лидер подчеркнул, что этот шаг выражает «твердую политическую позицию». Ранее произошел обвал турецкой лиры, после того как Соединённые Штаты объявили о двукратном увеличении пошлин на ввоз стали и алюминия из Турции. Президент Турции заявил о том, что американские партнеры нанесли стране «удар в спину».
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