Эксперт: Трамп оставит в Афганистане меньше военных, но больше шпионов

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Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана рассказал НСН, что война в этой стране может превратиться из «империалистической» в гражданскую.

Американские сенаторы – республиканец Рэнд Пол и демократ Том Юдалл – подготовили законопроект, который должен остановить самую продолжительную военную кампанию в истории США — в Афганистане. Как отмечает РИА Новости, освободившиеся средства законодатели предложили направить на строительство государственности в ближневосточной стране. Также все служившие там военные получат годовую премию в размере 2500 долларов. При этом отмечается, что принятие закона, по мнению сенаторов, оказало бы поддержку в глобальной войне с терроризмом.

Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с НСН заявил о том, что пока разговоры о мире – это только разговоры.

«Подготовить законопроект – дело не хитрое. Сложнее это сделать в реальности. Потому что сейчас, насколько я могу судить, переговоры между американцами и талибами идут весьма не просто. Было уже несколько раундов, больше пяти месяцев идёт переговорный процесс. И пока нет никаких подвижек, потому что талибы продолжают активные атаки на американцев в Афганистане. Поэтому разговоры о мире – пока только разговоры. И планы о выводе войск – не более чем планы», - отметил собеседник НСН.

Но, как отмел Андрей Серенко, рано или поздно любая война заканчивается миром. Или, по крайней мере, выводом войск.

«В этой ситуации говорить о сохранении американского влияния на ситуацию в Афганистане будет сложно. Конечно, США рассчитывают – в случае вывода войск – оставить там подразделения разведки, о чём некоторое время назад завил сам Дональд Трамп. По словам американского лидера, в регионе станет меньше военных, но больше шпионов. Безусловно, влияние будет меньше, чем сейчас. Даже если американцы будут оказывать какую-то существенную поддержку афганцам. Но не понятно, кому именно – правительству талибов или какому-то другому. Никто точно не знает, какой политический режим может быть установлен в Афганистане после вывода войск», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, эксперт российского Центра изучения современного Афганистана заявил, что после вывода американских войск усилится влияние на Афганистан таких Иран, Пакистан, Индия.

«Возможно, это будут некоторые страны Центральной Азии, возможно, Россия и Китай. Серьёзным будет влияние на Афганистан талибов. Это террористическая организация, она остаётся в этом статусе и в России. (Движение «Талибан» входит в список запрещенных в России – прим. НСН). Фактически в этом статусе сегодня Соединённые Штаты именно с террористической организацией. И, по сути, речь идёт о том, какой статус эта организация получит после вывода американских войск. Пока по этому вопросу ясности нет никакой. Пока переговорный процесс проходит за закрытыми дверями. Те утечки информации, которые периодически из Дохи и других кабинетов, где проходят переговоры американцев с талибами, выходят на свет представляют собой дезинформацию или попытку скрыть реальную повестку переговоров», - заявил собеседник НСН.

Резюмируя, Андрей Серенко заключил, что в сложившейся ситуации важно то, что перспектива вооруженного конфликта в Афганистане сохраняется. Просто он превратиться из войны «империалистической» в гражданскую. Страна получит новую войну, возможно, даже с большей эскалацией насилия и непредсказуемыми последствиями. Потому что возвращение талибов к власти не хочет ни одна из стран региона.

Напомним, военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных военнослужащих там превышала 150 тысяч человек. В 2014 году основные боевые силы США и НАТО были выведены. Сейчас в Афганистане базируется 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. Есть данные, что государства НАТО перечисляют на поддержание афганской армии около четырех миллиардов долларов в год.

Между тем, за последние четыре года силы движения «Талибан» (деятельность запрещена на территории России – прим. НСН) значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.