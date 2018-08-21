Эксперт: Приезд талибов в Москву не приблизит мир в Афганистане

Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана объяснил НСН, с какой целью талибы совершают визиты в разные страны мира в последнее время.

Представители запрещенного в России движения «Талибан» приедут в Москву 4 сентября для участия в международной встрече по вопросу мирного урегулирования ситуации в Афганистане, сообщают РИА Новости. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в эфире НСН заявил, что от визита талибов в российскую столицу не стоит ждать реальных успехов в урегулировании афганского вопроса. Представители движения стали часто использовать практику визитов в различные станы мира исключительно для легитимизации собственного существования (слушайте аудио).

«Приехать должен представитель катарского офиса, господин Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Это, скажем, такой эмиссар, который отвечает как раз за направления СНГ, России. Его поездка уже не совсем сенсация, и я бы не возлагал особых исторических надежд на приезд талибов в Москву. Просто потому, что они стали в последнее время практиковать эту разъездную дипломатию, рассчитывая тем самым укрепить свои позиции в глазах различных стран. Они скорее используют такого рода встречи для укрепления своего политического статуса и международного признания. При этом талибы не прекращают ожесточённые боевые действия в Афганистане. И говорить, что такие поездки приближают мир в Афганистане, я бы не стал», — заявил Серенко.

Добавим, что принимать участие в консультациях по Афганистану будут также представители следующих стран: России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана. В Кабуле тем временем дали согласие на участие представителей «Талибана» в мероприятии. По словам посла республики в РФ Абдула Каюм Кучая, если Россия сможет убедить талибов сесть за стол переговоров, это будет большое достижение.