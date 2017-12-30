Опубликовано видео эвакуации террористов из Ракки при помощи США

В Сети появилась запись отступления боевиков запрещенной группировки «Исламское государство» из сирийского города Ракка. Кадры были сделаны и выложены представителями Сирийских демократических сил (СДС).

По словам солдат, порядка 3000 боевиков вывезли на автобусах сначала в Дейр-эз-Зор. Куда они отправились потом, в СДС сказать затруднились, пишет РИА Новости.





Эксперты назвали предоставленные кадры еще одним доказательством того, как США помогали главарям ИГ избежать смерти.

Ранее Пентагон опроверг заявления об эвакуации боевиков ИГ вертолетами ведомства.