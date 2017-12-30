Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Опубликовано видео эвакуации террористов из Ракки при помощи США

30 Декабря 2017 в 18:21
Опубликовано видео эвакуации террористов из Ракки при помощи США

В Сети появилась запись отступления боевиков запрещенной группировки «Исламское государство» из сирийского города Ракка. Кадры были сделаны и выложены представителями Сирийских демократических сил (СДС).

По словам солдат, порядка 3000 боевиков вывезли на автобусах сначала в Дейр-эз-Зор. Куда они отправились потом, в СДС сказать затруднились, пишет РИА Новости.


Эксперты назвали предоставленные кадры еще одним доказательством того, как США помогали главарям ИГ избежать смерти.

Ранее Пентагон опроверг заявления об эвакуации боевиков ИГ вертолетами ведомства.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.