Эксперт: «Сильный» НАТО не испортит встречу Трампа с Путиным

Американист рассказал НСН, что вопросы Североатлантического альянса не сильно влияют на отношения между Россией и США.
В преддверие встречи с российским лидером в Хельсинки президент США Дональд Трамп рассказал о том, как его благодарили члены НАТО за обсуждение темы финансирования организации. Об этом он написал в Twitter. Трамп подчеркнул, что теперь НАТО «сильное и богатое».
«Мы провели действительно отличный саммит, который был неточно освещен многими СМИ. НАТО теперь сильное и богатое!» — написал американский президент.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заявил, что такое подчёркивание силы военного альянса не должно повлиять на отношения с Россией и предстоящую встречу с Владимиром Путиным.
Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина проходит в Хельсинки 16 июля. По предварительным данным, как отмечает «Свободная пресса», темами беседы двух лидеров могут стать Сирия, Украина, а также американские выборы президента.