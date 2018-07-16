Эксперт: «Сильный» НАТО не испортит встречу Трампа с Путиным

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Американист рассказал НСН, что вопросы Североатлантического альянса не сильно влияют на отношения между Россией и США.

В преддверие встречи с российским лидером в Хельсинки президент США Дональд Трамп рассказал о том, как его благодарили члены НАТО за обсуждение темы финансирования организации. Об этом он написал в Twitter. Трамп подчеркнул, что теперь НАТО «сильное и богатое».

«Мы провели действительно отличный саммит, который был неточно освещен многими СМИ. НАТО теперь сильное и богатое!» — написал американский президент.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН заявил, что такое подчёркивание силы военного альянса не должно повлиять на отношения с Россией и предстоящую встречу с Владимиром Путиным.

«Тут о дружбе с Россией пока речь не идёт, нам бы восстановить нормальные рабочие отношения с США. Я думаю, что внутринатовские дела — это один вопрос, он напрямую не связан с Россией, он связан с отношениями между США и их союзниками, и теми пропорциями финансирования, которые они выделяют на оборону. Здесь прямой связи нет. Трамп доволен тем, что возражений не последовало со стороны союзников, и это он считает своей главной заслугой. А российско-американские отношения связаны весьма отдалённо с политикой НАТО», — успокоил Рогулёв.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина проходит в Хельсинки 16 июля. По предварительным данным, как отмечает «Свободная пресса», темами беседы двух лидеров могут стать Сирия, Украина, а также американские выборы президента.