Экс-глава протокола Кремля рассказал о подарке Трампа Путину

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В эфире НСН Владимир Шевченко сообщил, какой сувенир мог подготовить американский лидер к саммиту РФ-США, а также рассказал о процедуре обмена подарками между лидерами стран.

В ходе саммита Россия-США в Хельсинки президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут отменяться подарками, но главным будет сам факт встречи лидеров государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в преддверии саммита. Ранее СМИ сообщали, что президент Соединённых Штатов может преподнести Путину небольшой подарок.

В эфире НСН экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко предположил, какой подарок Трамп мог приготовить российскому президенту.

«Когда Трамп заявляет “подарок”, это может быть подарок не вещественный, а подарок такой, какой он захочет преподнести. Это уже его проблемы. Его очень трудно “проcчитать”, - отметил он.

Протокольные службы, как правило, заранее обговаривают возможность обмена подарками в ходе встреч на высшем уровне, и в ряде случаев, на подготовку памятных сувениров уходит несколько лет, рассказал Шевченко.

«По подаркам регламента определенного нет, но протокольные службы, когда идет подготовка встречи, договариваются и задается вопрос: “Будем обмениваться подарками или нет?”. В этом и состоит весь регламент. Если Песков ответил, что подарки могут быть, значит, такой разговор, наверное, был. Протокольные службы могли это обсуждать. Когда я организовывал встречи, то так все и происходило. При этом, проговаривается только сам факт подарка. Дальнейшая подготовка с каждой стороны требует времени, - уточнил эксперт. - Я работал по отдельным подаркам по два-три года. Заранее изучаются хобби, чем человек интересуется, что представляет интерес для его страны, какой смысл можно в этот подарок заложить. Вот, например, когда готовили подарок ко встрече Бориса Ельцина и Рональда Рейгана, то подарили ему седло, потому что он был прекрасным наездником, а в Киргизии делали лучшие седла. Он был в восторге».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что у России есть протокольный резерв различных подарков для иностранных лидеров. Саммит Россия-США пройдет в Хельсинки 16 июля. Начало переговоров запланировано на 13:00 по мск, пишет Газета.ру. Как ожидается, стороны обсудят текущее состояние сотрудничества и перспективы отношений между двумя странами. Отметим, ранее Путин и Трамп дважды встречались лично: в июле 2017 года в Гамбурге во время саммита G20 и во время саммита АТЭС в Дананге.