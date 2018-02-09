Сестре Ким Чен Ына уготовили участь олимпийской заложницы

Кореевед в эфире НСН предположил, что приглашение северокорейской делегации на Олимпиаду защитит от непредвиденных «шоу» со стороны Пхеньяна.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожал руку родной сестре северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которая выполняет обязанности первого заместителя завотделом ЦК Трудовой партии Кореи по пропаганде и агитации. Она прибыла в Пхёнчхан в составе делегации на церемонию открытия Олимпийских игр. Там же присутствует формальный лидер КНДР Ким Ён Нам. Некоторые эксперты уже оценивают это как шаг Пхеньяна к большей дипломатической открытости.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН рассказал, что присутствие делегации из КНДР важно для рейтинга главы Южной Кореи.

«Пока обе стороны имеют важный тактический бонус. Очень чётко видно, что Северная Корея протягивает руку, и там рады успехам Юга с точки зрения организации и проведения Олимпиады. Мун Чжэ Ин (президент Южной Кореи – НСН) за счёт этого получает гарантии безопасности, потому что в сложившейся ситуации ему очень важно провести Олимпиаду без сучка и задоринки. Если на Олимпиаде начнутся какие-то скандалы, это может подкосить его рейтинг. Естественно, наличие столь высокой северокорейской делегации – это хорошая гарантия того, что северяне не попытаются украсть шоу», - отметил эксперт.

В то же время, как считает Константин Асмолов, Мун Чжэ Ин продолжает «сидеть на двух стульях».

«Он повторяет, что сближение с Севером не является уходом или попытками разрушить нерушимый южнокорейско-американский альянс. Но он по-прежнему говорит, что денуклеаризация будет важной темой межкорейского диалога, хотя для северян это условие неприемлемое. Мун Чжэ Ин до сих пор сидит между двух стульев», - считает собеседник НСН.

По словам Константина Асмолова, главное – продолжение диалога между Сеулом и Пхеньяном после завершения Олимпиады.

«Важно, что состоялась сама встреча, нужно чтобы эта встреча носила не только протокольный характер. Было бы хорошо, чтобы на фоне этой встречи не было никаких жёстких провокаций: заявлений южнокорейских или американских представителей, попыток провокаций против членов северокорейской делегации со стороны южнокорейских ультраправых, операций со стороны службы разведки с попыткой спровоцировать кого-нибудь из членов северокорейской делегации на то, чтобы он остался на юге. Вот если всего этого не будет, тоже будет хорошо. Наконец, очень важно, чтобы “олимпийское потепление” не закончилось вместе с Олимпиадой», - пояснил Асмолов.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр состоялась в Пхёнчхане сегодня, 9 февраля. В ней также приняли участие спортсмены, которые приехали на соревнования, в том числе из России. Гражданам РФ пришлось идти под нейтральным флагом, который нёс волонтёр. Такое решение ранее принял МОК. В то же время делегации из КНДР и Южной Кореи прошли под единым флагом.