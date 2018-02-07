Востоковед: Визит сестры Ким Чен Ына на Олимпиаду - еще не наведение мостов

Константин Асмолов рассказал НСН, что для окончательных выводов следует дождаться реального приезда сестры лидера КНДР в Пхёнчхан.

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына посетит Южную Корею в составе делегации, которая приедет на Олимпиаду в Пхёнчхане. Об этом сообщило министерство по делам национального объединения Республики Корея. Ким Ё Чжон выполняет обязанности первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи по пропаганде и агитации. Это будет первый визит члена правящей семьи КНДР в Южную Корею со времен войны 1950-1953 годов. Возглавляет северокорейскую делегацию формальный глава государства, председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. На днях ему исполнилось 90 лет.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов заявил в эфире НСН, что включение сестры Ким Чен Ына в официальную делегацию КНДР подтверждает наметившуюся тенденцию по улучшению отношений между Пхеньяном и Сеулом.

«Будет или не будет наведение мостов, это вопрос. Но то, что на Олимпиаду приезжает столь представительная делегация, это очень хороший знак. Однако обсуждать визит сестры Ким Чен Ына в Южную Корею можно будет только после того, как это произойдёт», - отметил востоковед.

Сеул приветствовал предстоящий визит в Пхёнчхан сестры лидера КНДР. Ким Чен Ын старше Ким Ё Чжон на четыре года, ей 30 лет. Они в одно и то же время жили и учились в Швейцарии. В последнее время Ким Ё Чжон стала стремительно подниматься по иерархической лестнице. Её включили в состав политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Ё Чжон часто сопровождает Ким Чен Ына в его поездках по стране. С 2017 года сестра северокорейского вождя находится под санкциями США.

Спортсмены из Северной и Южной Кореи пройдут под общим флагом на церемонии Открытия Олимпиады 9 февраля. У них также будет общая женская сборная по хоккею.