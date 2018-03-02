Эксперт: Санчеса не выпустят из тюрьмы для присяги в парламенте

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Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН в эфире НСН рассказала, что судья уже подала петицию на разрешение для Санчеса прибыть в парламент.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон принял решение уйти в отставку. Такое решение было записано на видео. Как подчеркнул Пучдемон, теперь парламент Каталонии должен возглавить Жоржи Санчес, который в настоящий момент находится в испанской тюрьме, потому что только он сможет договориться о новом правительстве, сообщает La Vanguardia.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова в эфире НСН заявила, что подобных случаев в истории ещё не было.

«Проблема заключается в том, что Санчес находится под стражей. Поскольку председатель правительства должен выступать с речью перед депутатами, присутствовать при голосовании и приносить лично присягу, здесь возникает вопрос, каким образом Санчес будет это делать. Была подана петиция судьи, чтобы ему было разрешено прибыть в парламент на этот день. Пока никакого ответа не получено. Можно предположить, что ответ будет отрицательным. Таких прецедентов не было», - отметила собеседница НСН.

По словам Екатерины Черкасовой, депутаты парламента понимают, что Пучдемон не сможет вернуться в Испанию.

«Вчера было заседание парламента. Оно стало первым после выборов. Там депутаты решили проголосовать за то, чтобы считать Пучдемона символическим председателем правительства. Это чисто символический жест, который не будет иметь никаких последствий. Обстоятельства сложились так, что Пучдемон превратился в символ этого сепаратистского движения, символ несуществующей республики. Депутаты отдают себе отчёт в том, что он не сможет вернуться в Испанию, потому что будет немедленно заключён под стражу, будет жить в Бельгии. Тем не менее, они считают его своим символическим руководителем», - подчеркнула Черкасова.

Напомним, в октябре 2017 года в Каталонии прошёл референдум о независимости. На нём большинство жителей высказались за суверенитет, однако Испания результаты голосования не признала, а против руководителей региона возбудили уголовные дела. В итоге Пучдемон уехал в Бельгию, а Санчес был задержан.