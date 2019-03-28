Эксперт: Россия не позволит Сирии ответить на удар Израиля

Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, против кого был направлен авиаудар Израиля.

Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудар по сирийскому городу Алеппо, сообщает SANA. Отмечается, что ударам подверглись гражданский аэропорт Алеппо, поселение Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар. В результате удара город понёс только материальные потери. По данным издания, ПВО Сирии отразило атаки, сбив несколько воздушных целей над Алеппо.

В эфире НСН арабист Марианна Беленькая рассказала, почему Сирия не будет отвечать Израилю на авиаудар по Алеппо (слушайте аудио).