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Эксперт: Россия не позволит Сирии ответить на удар Израиля

28 Марта 2019 в 09:30
Эксперт: Россия не позволит Сирии ответить на удар Израиля
Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, против кого был направлен авиаудар Израиля.

Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудар по сирийскому городу Алеппо, сообщает SANA. Отмечается, что ударам подверглись гражданский аэропорт Алеппо, поселение Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар. В результате удара город понёс только материальные потери. По данным издания, ПВО Сирии отразило атаки, сбив несколько воздушных целей над Алеппо.

В эфире НСН арабист Марианна Беленькая рассказала, почему Сирия не будет отвечать Израилю на авиаудар по Алеппо (слушайте аудио).

Новости за ночь: Израиль нанёс авиаудар по Алеппо
«Это часть стратегии Израиля против Ирана, потому что удар нанесен по пригородам Алеппо, где, как утверждается, находятся иранские базы. Сирия никак не может ответить на эти удары. Максимум, что они делают, запускают системы ПВО, которые отражают удар. Отвечать Израилю Сирия не будет, и Россия не позволит такие действия и эскалации конфликта. Поэтому все будет продолжаться, как и было, точечные удары Израиля», — пояснила арабист.

Отметим, что израильский авиаудар по Алеппо произошел во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. На заседании постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил Соединённым Штатам Америки отдать Израилю несколько своих территорий.
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