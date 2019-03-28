Эксперт: Россия не позволит Сирии ответить на удар Израиля

Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудар по сирийскому городу Алеппо, сообщает SANA. Отмечается, что ударам подверглись гражданский аэропорт Алеппо, поселение Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар. В результате удара город понёс только материальные потери. По данным издания, ПВО Сирии отразило атаки, сбив несколько воздушных целей над Алеппо.
В эфире НСН арабист Марианна Беленькая рассказала, почему Сирия не будет отвечать Израилю на авиаудар по Алеппо (слушайте аудио).
Отметим, что израильский авиаудар по Алеппо произошел во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. На заседании постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил Соединённым Штатам Америки отдать Израилю несколько своих территорий.