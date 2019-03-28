Вашингтону предложили подарить Израилю пару штатов

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил Соединённым Штатам Америки отдать Израилю несколько своих территорий.

«Почему бы не отдать Израилю Северную Каролину? Это хороший участок земли», - цитируют «Известия» заявление Джаафари, с которым он выступил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с решением Вашингтона о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Даафари также предостерег Израиль от заблуждения, что эта земля будет его только потому, что он стал «пешкой в политической игре».

В свою очередь, как отмечает RT , заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совбеза обвинил Вашингтон в том, что он продолжает осложнять нормализацию отношений Израиля с арабскими странами. Сафронков заявил о недопустимости подрыва односторонними шагами положительной динамики, которая наметилась в регионе.