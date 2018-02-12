Эксперт: Россия не остановит продвижение иранцев к сирийско-израильской границе

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Востоковед в эфире НСН рассказал, что Москва способна лишь замедлить продвижение иранцев к границе с Израилем.

Израиль рассчитывает на помощь со стороны России в урегулировании конфликта с Ираном и Сирией. Об этом во время интервью сообщил помощник премьер-министра Израиля по внешнеполитическим вопросам Михаэль Орен. По его словам, у Вашингтона сейчас нет влияния на ситуацию в регионе, а в Сирии США и вовсе находятся «вне игры». Поэтому в Израиле рассчитывают, что именно Москва остановит конфликт и будет держать Тегеран и Дамаск в «рамках», сообщает Bloomberg.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН заявил, что Россия сможет разве что замедлить выход Ирана к границе с Израилем.

«Не надо преувеличивать наше влияние на Иран. Боюсь, что и на сирийское правительство тоже. Где-то мы можем на них повлиять, где-то – нет. Это стратегическая цель иранцев – выйти к израильско-сирийской границе, они будут двигаться туда. Как мы помешаем? Мы можем что-то сказать сирийскому правительству, приостановить поставки каких-то вооружений. Замедлить – да, можем, окончательно остановить - нет. Иранцы и сирийцы всё равно будут продвигаться к израильско-сирийской границе», - уверен востоковед.

По словам Семёна Багдасарова, было бы странно, если бы в регионе большее влияние имели американцы.

«Он (Орен – НСН) достаточно хитро это обрисовывает, потому что дело не в том, что США меньше [влияет], а мы больше, а в том, что мы находимся на общей территории, контролируемой правительством Сирии, где иранцы и хотят закрепиться с выходом к границе Израиля. Естественно, мы больше влияем на Иран, чем американцы. Странно, если было бы иначе. Отсюда и подобное заявление», - заключил Багдасаров.

Напомним, ситуация между Ираном, Сирией и Израилем резко обострилась в выходные. Так, 10 февраля в небе над Израилем был сбит беспилотник. Он принадлежал Ирану. Позже Израиль нанёс удар по правительственным войскам Сирии и объектам Тегерана в этой стране. Тогда ракетой был сбит истребитель F-16. Он принадлежал ВВС Израиля, сообщают « Известия ».