Эксперт: Россия должна возобновить давление на Британию по делу Скрипалей

Николай Платошкин в эфире НСН рассказал, почему отравленный в Солсбери бывший офицер ГРУ не выходит на связь.

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что он может быть мертв. Родственница связала свои подозрения с тем, что в последний раз родственники выходили на связь в конце июня. Тогда дочь Сергея Юлия Скрипаль, которая также якобы подверглась воздействию отравляющего вещества, сообщила об улучшении самочувствия отца. Однако с тех пор никакой новой информации о них не появилось, сообщают РИА Новости.

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН рассказал, что эта неизвестность должна подстегнуть российские власти к более решительным действиям для выяснения истинного состояния семейства Скрипалей.

«Мы совершили ошибку. Наши мысли о том, что эта история как-то сама сойдет на нет, все об этом забудут — это ошибка. Нам сейчас надо настаивать на немедленном консульском доступе к Юлии и Сергею Скипалям. Особенно к Сергею. Также нужно усилить давление по линии наших правозащитных организаций», — заявил Платошкин.

Эксперт напомнил, что российская сторона резко активизировалась в деле Скрипалей до начала ЧМ-2018: тогда заявлялось о намерении Виктории Скрипаль, племянницы Сергея Скрипаля, приехать в Великобританию, а также о телефонных разговорах матери экс-разведчика с внучкой Юлией. По словам Платошкина, именно после этих действий последовали «воскрешение» Юлии Скрипаль, ее интервью и информация о самочувствии Сергея Скрипаля. Однако во время проведения Чемпионата мира по футболу Россия прекратила давление на Британию, по всей видимости, не желая накалять обстановку, и из-за этого вся информация о состоянии Скрипалей исчезла из информационного поля.

«Самое страшное, что это дело снова используется для антироссийских санкций, которые сегодня вступили в силу. Мне кажется, что Сергей Скрипаль вообще молчит, потому что знает, кто его отравил. Он опытный человек. А Юлия, грубо говоря, просто попала под раздачу британской разведки. Юлия просто не понимает, с кем имеет дело. Именно поэтому Сергею не дают выходить на связь. Если мы не разоблачим эту провокацию, то она и дальше будет нам аукаться. Нам важно, чтобы он заговорил. Неважно с кем и как, главное самостоятельно», — рассказал собеседник НСН.

Напомним, инцидент с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта в британском Солсбери. В середине апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль. А в середине мая сообщалось, что больницу покинул и сам Сергей Скрипаль.