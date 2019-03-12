Эксперт: Режим ЧС в Венесуэле отменит Верховный суд

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Профессор факультета международных отношений СПбГУ рассказал НСН, как далеко зашёл системный кризис в Боливарианской республике.

В Венесуэле объявлен режим чрезвычайного положения из-за отключения электроэнергии в большей части штатов республики. Такое решение приняла Национальная ассамблея страны по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, сообщает Agence France-Presse.

Не исключено, что завтра же решение не будет отменено силами Верховного суда, заявил в эфире. Системный кризис, по его словам, образовался в Венесуэле не с приходом к власти Гуайдо, а гораздо раньше, и породил такую схему — ассамблея решения принимает, а суд отменяет. Примечательно, что в выигрыше от этого не остаётся никто.

«От этого масштабного кризиса все поигрывают. Дело в том, что противостояние двух сторон народа Венесуэлы, двух ветвей власти не идут на пользу её народу. А продолжается оно уже достаточно долго. Оно ведь началось не 23 января, это практически уже несколько лет. Особенно после выборов в Национальную ассамблею, когда она стала фактически полностью оппозиционной после того, как из неё ушли сторонники Мадуро. Это противостояние вышло на пик. И исполнительная власть в лице президента Мадуро стала просто игнорировать законодательную в лице Национальной ассамблеи. То есть, ассамблея принимает решения, которые почти всегда направлены против того, что делает Мадуро и его правительство, а Верховный суд их отменяет. Поэтому сегодня или завтра поступит решение Верховного суда, отменяющее это решение Национальной ассамблеи [о введении режима ЧС]», — заявил Хейфец.

Отключение большей части штатов Венесуэлы от электроэнергии произошло 7 марта. По словам местных жителей, это самый длительный на их памяти блэкаут. По некоторым данным причиной отключения стала забастовка на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Официальный лидер республики Николас Мадуро обвиняет в случившемся «американский империализм», поддерживающий его противника Гуайдо. Госдеп обвинения отвергает.