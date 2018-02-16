Эксперт: Расспрашивать о Бандере польских пограничников закон не обязывает

Вадим Волобуев в эфире НСН заявил, что распоряжения на проверку граждан Украины не существует.

Появилась информация о том, что Польские пограничники при пересечении украинско–польской границы интересуются у украинцев их отношением к Степану Бандере. В зависимости от ответа заявителю разрешают или запрещают въезд в страну.

Сообщается, что при уклонении или отказе отвечать на вопросы пограничников въезд также может быть запрещен. В пример приводится случай с украинцем, который на собеседовании якобы ответил, что не знает, кто виноват в «Волынской резне», а в ответ получил отказ на въезд в Польшу.

Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН что рассказал, что стоит за таким требованием.

«Это связано с общим политическим климатом и курсом правящей партии, а все эти меры идут параллельно. Вообще нет такого циркуляра, который обязывает проверять граждан Украины. В польских СМИ приводится единственный пример, который относится не к гражданину Украины, а к человеку, который получил, так называемую, карту поляка (его отец и дед жили в Польше). Однако, въезжал он из Украины и ему задали вот такой вопрос. Это произошло в Мазовецком воеводстве, которое совсем не пограничное, это воеводство, где находится Варшава. Это была чистая самодеятельность местных властей. Они как бы играют на опережение и стремятся отличиться на ниве борьбы с бандеровцами», — объяснил эксперт.

Напомним, что в начале февраля на границе Польши и Украины были заблокированы два пункта пропуска в Раве-Русской и в Шегинях из-за акции протеста. Участники акции, таким образом, выразили свое несогласие с новыми таможенными правилами.