Саакашвили ждут в Киеве

Украинские оппозиционеры обратились к властям страны с требованием обеспечить возможность возвращения на Украину экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил в своём Facebook внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

В поддержку возвращения Саакашвили высказались партии «Демократический альянс», «Самопомощь», «Гражданская позиция», «Народный контроль», «Европейская партия Украины», «Движение новых сил», всеукраинского объединения «Батькивщина», всеукраинского объединения «Свобода» и общественного движения «Волна».

Авторы обращения также призвали мировых лидеров дать оценку происходящим на Украине «политическим репрессиям».

В понедельник Михаил Саакашвили задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

В настоящее время политик находится в Варшаве.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее заявил, что намерен вернуться на Украину «легальным путем».

Напомним, что в сентябре 2017 года Саакашвили со своими сторонниками буквально прорвался через польско-украинскую границу. Позднее он был задержан правоохранительными органами Украины, но после начавшихся волнений и пикетов, был отпущен на свободу.